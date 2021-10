Ce joueur de Grenade tire l'un des pires penaltys de tous les temps (vidéo)

Grenade s'est fait peur mais a finalement obtenu un point, hier soir, face à Getafe. Le club espagnol a dû attendre les dernières secondes de la rencontre pour obtenir une véritable délivrance, venue des pieds de Javier Molina (1-1).

20 minutes plus tôt, les locaux avaient pourtant obtenu un penalty. Ce dernier a été tiré par Luis Javier Suarez. Et il a terminé sa course dans les nuages, le joueur loupant totalement son envoi avant de blâmer la pelouse.

Un envoi qui fait le tour du monde sur les réseaux sociaux.