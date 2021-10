Le PSG s'inquiète pour Lionel Messi après une nouvelle sortie précoce

Lors de la victoire 2-1 du Paris Saint-Germain contre Lille vendredi soir, Lionel Messi a été remplacé à la mi-temps "par précaution" par Mauricio Pochettino, a confié l'entraîneur argentin du PSG après la rencontre.

Pour le choc face aux Lillois, Messi était incertain à cause d'une gêne musculaire et s'était encore entraîné individuellement la veille du match. Malgré cela, il avait été aligné comme titulaire face au LOSC. "Il ne pouvait pas continuer. Nous espérons que ce n'est pas trop grave et qu'il sera disponible pour le déplacement à Leipzig en Ligue des Champions", a ajouté Pochettino.

Depuis son arrivée au PSG, Messi n'a pas encore marqué ni délivré le moindre assist en championnat de France. En Ligue des Champions, le compteur de l'Argentin est déjà à trois buts (un contre Manchester City et deux contre Leipzig). En s'imposant 2-1 face à Lille, le PSG a conforté sa place en tête de la Ligue 1 avec 31 points en 12 rencontres.