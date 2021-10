Matteo Berrettini déclare forfait au tournoi ATP Masters 1000 de Paris à cause de douleurs au cou

(Belga) Matteo Berrettini ne participera pas au tournoi ATP Masters 1000 de Paris qui débute lundi à cause de douleurs au cou. Le joueur italien, 6e mondial, l'a confirmé samedi sur Instagram.

Berrettinin, 25 ans, s'était déjà plaint de son cou après sa défaite en quarts de finale du tournoi ATP de Vienne cette semaine face à l'Espagnol Carlos Alcaraz. L'Italien souhaite se reposer en vue des ATP Finals, le tournoi qui rassemble les huit meilleurs joueurs de la saison, qui débutent le 14 novembre à Turin. "Je souffre de raideurs au cou depuis quelques jours et j'ai décidé de me retirer du tournoi de Paris. Je veux être à 100% pour les Finals à Turin", a écrit Berrettini sur Instagram. Cette saison, Berrettini a remporté les tournois du Queen's et de Belgarde. Il a également disputé la finale de Wimbledon, perdue face à Novak Djokovic. (Belga)