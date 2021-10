Angleterre: Chelsea s'envole, Liverpool freiné, City coulé

Chelsea a renforcé sa mainmise sur la Premier League en allant l'emporter (3-0) à Newcastle, samedi, pour la 10e journée, alors que Liverpool a gâché un avantage de deux buts contre Brighton (2-2) et que City a cédé contre Crystal Palace (0-2).

. Chelsea se sort du piège des Magpies

Malgré une résistance valeureuse de leurs hôtes, les Blues ont fini par faire craquer Newcastle et reviennent avec trois points précieux de Saint-James' Park.

Avec 25 unités au compteurs, les Londoniens prennent 3 longueurs d'avance sur Liverpool (2e) et 5 sur City (3e).

Les hommes de Thomas Tuchel ont longtemps buté sur l'arrière-garde de Newcastle, qui avait tout misé sur le 0-0 et il a fallu que leur latéral Reece James inscrive un doublé pour leur ouvrir la voie du succès (1-0, 65e et 2-0, 77e).

Dans la foulée, Kaï Havertz a été fauché par le gardien dans la surface et Jorginho a rajouté un pénalty (3-0, 81e).

Avec un déplacement mardi à Malmö qui pourrait être capital en Ligue des Champions et la réception de Burnley (17e) samedi prochain, Chelsea aura l'occasion de se mettre en position de passer une trêve internationale de novembre en toute quiétude.

. Liverpool laisse filer des points

Rapidement doté d'un avantage de deux buts, Liverpool a pourtant dû se contenter du nul face à un Brighton toujours aussi séduisant et sans complexe.

Il n'avait pas fallu 5 minutes pour voir Jordan Henderson mettre les Reds devant, bien servi par la 6e passe décisive de Mohamed Salah (1-0, 4e) cette saison.

Vingt minutes plus tard, Sadio Mané a fait le break d'une superbe tête plongeante, sur un centre d'Alex Oxlade-Chamberlain.

Mais le vent a progressivement tourné dans ce match, Mané se voyant refuser un doublé après recours à la VAR (34e), avant que les Seagulls ne soient récompensés de leurs efforts par Enok Mwepu qui a réduit le score peu avant la pause (2-1, 41e).

Dans un match très vivant, c'est finalement le Belge Leandro Trossard qui a donné un point mérité à l'équipe du sud de l'Angleterre à la conclusion d'une magnifique action collective (2-2, 65e).

Un résultat pas tout à fait satisfaisant pour les Reds qui viseront la qualification pour les huitièmes de finale de C1, mercredi, en recevant l'Atlético Madrid.

. Manchester City retrouve ses démons

En panne de réalisme offensif et défensif, Manchester City a été battu chez lui par le Crystal Palace de Patrick Vieira.

Avec 68% de possession, et 3 tirs cadrés seulement sur 14, et un adversaire qui a marqué sur 2 de ses 3 tentatives cadrées, cette défaite ressemble à énormément d'autres subies par les Citizens.

Wilfried Zaha, tout au début du match (0-1, 6e), et Conor Gallagher - joueur prêté par Chelsea à qui il rend un bon service -, tout à la fin (0-2, 88e), ont offert à leur coach français le premier succès d'envergure sur le banc des Eagles, qui ne restent malgré tout que 13e.

. Revoilà Arsenal

Invaincu depuis fin août, Arsenal a grimpé provisoirement au 5e rang de la Premier League, après sa victoire à Leicester (2-0), alors que Leicester pointe au 10e rang avec 14 points.

Depuis la correction (5-0) reçue à Manchester City le 28 août, pour la 3e journée, Arsenal a remporté 7 matches, pour 2 nuls.

Leicester a été pris à la gorge lors de 20 premières minutes parfaites pour Arsenal qui a ouvert la marque par son défenseur Gabriel, de la tête, sur corner (1-0, 5e).

A la 18e, c'est Emile Smith-Rowe qui a profité du laxisme dans la défense adverse pour reprendre un ballon qui traînait dans la surface et face au but pour doubler la mise (2-0 ,18e) et redonner quelques ambitions aux Gunners cette saison.