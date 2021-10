L1: Beau combat, beaux buts, mais pas de vainqueur entre Metz et Saint-Etienne

Contre toute attente, Metz, avant-dernier, et Saint-Etienne, dernier, ont livré une très belle prestation marquée par deux très jolis buts et qui s'est achevée par un match nul (1-1), samedi lors de la 12e journée de Ligue 1.

Ce résultat ne fait toutefois les affaires d'aucune des deux équipes ni de leurs entraîneurs, Frédéric Antonetti et Claude Puel, qui restent fragilisés après un début d'exercice décevant.

Farid Boulaya a ouvert le score d'un coup franc de 25 mètres dans la lucarne (9e), mais la réponse de Wahbi Khazri a été encore plus somptueuse avec un lob incroyable de près de 70 mètres (16e).

Le Tunisien, qui a inscrit 7 des 12 buts de l'ASSE, se montre vraiment indispensable cette saison et porte littéralement sur ses épaules la lanterne rouge, qui n'a toujours pas gagné en Ligue 1 et continue d'avancer au ralenti avec seulement 6 unités au compteur.

Les Messins ne font guère mieux avec un point de plus qui leur permet toutefois de doubler provisoirement Brest, qui accueille Monaco dimanche (18e, 7 pts).

Dès le début de la partie, les Grenats ont imposé une grosse intensité et ont acculé les verts dans leur surface. Logiquement, ils ont été récompensés par une jolie ouverture du score: sur un coup franc à environ 25 mètres, Boulaya, le spécialiste maison, a envoyé le ballon dans la lucarne d'Etienne Green, qui n'a pu que freiner le ballon (1-0, 9e).

- Record pour Khazri -

Les Mosellans n'ont pas relâché leur étreinte, mais c'est quand les Foréziens semblaient le plus en difficulté, qu'ils ont égalisé sur un but fantastique de Khazri: le Tunisien a récupéré le ballon dans sa surface, a remonté le terrain et, voyant le gardien lorrain Alexandre Oukidja avancé, il a décoché avant même le rond central une frappe chirurgicale de plus de 60 mètres qui a fait mouche (1-1, 16e).

Ce but marqué de 68 mètres, selon le statisticien Opta, est l'un des plus lointains de l'histoire de la Ligue 1. Il s'agit d'un record depuis qu'Opta recueille des données, c'est-à-dire 2006, a précisé l'entreprise anglaise. Le précédent appartenait au Niçois David Hellebuyck (66,2 m) en 2008.

Ce but a réveillé les Stéphanois, qui ont réussi à se sortir du pressing messin et commencé à approcher leur but. Ainsi, la plus belle occasion du reste de la première période a été en faveur de Khazri, qui s'est défait de Kiki Kouyaté dans la surface avant de frapper, mais Oukidja, a réussi à détourner le ballon du bout du pied (38e).

Après la pause, le rythme est un peu retombé mais les deux équipes ont malgré tout livré une belle bataille. Petit à petit, les Verts ont confisqué le ballon mais ont manqué de précision dans les derniers mètres pour se montrer réellement dangereux.

A l'inverse, Green a sauvé son équipe à deux reprises en fin de rencontre. La dernière occasion a été forézienne mais Oukidja s'est montré vigilant sur une frappe de Denis Bouanga (90e).

Si le résultat n'arrange personne, les deux équipes se seront au moins rassurées en affichant une qualité de jeu encourageante et une détermination sans faille.