Tennis: l'incroyable Tiafoe rejoint Zverev en finale à Vienne

L'un était attendu, l'autre pas vraiment. Frances Tiafoe, sorti des qualifications et qui a contre toute attente triomphé de l'Italien Jannik Sinner samedi, affrontera le N.4 mondial Alexander Zverev, dimanche en finale du tournoi ATP 500 de Vienne.

L'Américain, 49e mondial et déjà tombeur cette semaine de la tête de série N.1 Stefanos Tsitsipas et de Diego Schwartzman, a réussi un improbable comeback en demi-finale face à Sinner, 11e mondial.

Mené 6-3, 5-2, il est parvenu à totalement renverser le court du match alors que l'Italien, récent vainqueur des tournois de Sofia et d'Anvers en indoor et qui n'avait pas perdu le moindre set à Vienne, servait pour le gain de la partie.

Totalement relâché, Tiafoe a alors enchainé 5 jeux d'affilée pour égaliser à une manche partout, avant d'enchainer des coups spectaculaires pour venir totalement dérégler la machine italienne.

Dans la dernière manche, l'Américain de 23 ans a poursuivi son festival face à Sinner, toujours combatif, mais rendu impuissant face à tant de réussite, pour finalement l'emporter en 2h19, 3-6, 7-5, 6-2.

- "Le public a fait la différence" -

"J'ai essayé de m'amuser et de rallier le public à ma cause. (...) Ca, je sais faire, il suffit de faire quelques blagues... Et puis après j'ai commencé à jouer de manière incroyable, a commenté Tiafoe à l'issue du match. Le public a vraiment fait la différence. Grâce à eux, j'ai commencé à verrouillé le jeu, (...) alors que lui est devenu plus nerveux."

Avec cette victoire, l'Américain prive Sinner de la quasi-certitude d'accéder au Masters de fin d'année, qui rassemble les huit meilleurs joueurs de l'année. Actuellement 8e à la Race avec 3015 points, l'Italien reste toujours en course mais il aurait pu dépasser Casper Ruud (7e, 3105), qu'il a battu en quart de finale, en cas de victoire. A la place, il reste sous la menace directe d'Hubert Hurkacz (2955 pts).

Mais il pourra néanmoins se consoler un peu lundi lors de la publication du prochain classement ATP en faisant pour la première fois son entrée dans le top 10 mondial (9e).

Dimanche, Tiafoe tentera lui de décrocher le deuxième titre de sa carrière, après Delray Beach en 2018.

Face à lui, il trouvera un autre homme fort de l'année : l'Allemand Alexander Zverev, N.4 mondial, qui battu en demi-finale le jeune Espagnol Carlos Alcaraz en deux sets (6-3, 6-3).

Après avoir dû s'employer au tour précédent pour se défaire du Canadien Félix Auger-Aliassime, Zverev a été plus dominateur samedi pour mettre fin au beau parcours d'Alcaraz, le nouveau phénomène du circuit, âgé de seulement 18 ans.

L'Espagnol, qui disputait sa première demi-finale d'un tournoi ATP 500, a cédé sur un ace de son adversaire après 1h08 de jeu.

Zverev, champion olympique à Tokyo cet été, a gagné toutes les finales qu'il a disputées cette année. Il tentera dimanche de remporter son 5e sacre de l'année et le 18e de sa carrière.