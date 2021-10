Coupe du monde de shorttrack: Le relais mixte se classe quatrième à Nagoya

(Belga) Le relais mixte belge a terminé à la quatrième place de la finale A de la deuxième manche de la Coupe du monde de shorttrack dimanche à Nagoya au Japon.

L'équipe belge, composée de Tineke den Dulk, Hanne Desmet, Ward Pétré et Stijn Desmet, a profité d'une chute au départ pour bien se positionner avant de voir l'Italienne Martina Valcepina chuter pour se hisser à la quatrième place. Dans le dernier virage, Stijn Desmet perdait l'équilibre mais se rattrapait pour franchir la ligne en 4e position derrière le podium composé de la Russie, la Chine et la Hongrie. Une performance qui permet à la Belgique de se classer à la sixième place au classement de la Coupe du monde. En février prochain, le relais mixte belge participera pour la première fois aux Jeux Olympiques d'hiver. Sur le plan individuel, Stijn Desmet a été éliminé en quarts de finale sur 1.000m avec une quatrième et dernière place dans sa série. Chez les dames, Hanne Desmet, la soeur de Stijn, devait aussi s'aligner sur le 1.000m mais a déclaré forfait pour se concentrer sur le relais. (Belga)