Zlatan Ibrahimovic: "Aujourd'hui, le PSG n'est pas une équipe, ils ne sont pas meilleurs qu'à mon époque"

Zlatan Ibrahimovic était l'un des premiers joueurs de renommée mondiale a rejoindre le PSG après le rachat du club par le Qatar. Dans un entretien exclusif accordé à nos confrères de Téléfoot, le géant suédois est revenu sur son aventure parisienne.

J'ai de très bons souvenirs du PSG", se souvient Zlatan. "J’ai été l’un des premiers à venir quand il a été racheté par les Qataris. Je l’ai vu changer en 48 heures. Je fais partie des débuts et je suis très fier parce que sans moi, le PSG ne serais pas devenu ce qu’il est aujourd’hui. Les gens pensent que j’y suis allé pour gagner de l’argent, profiter de la ville et de la vie. Mais non, je suis venu pour faire changer le club.

Arrivé en provenance de l'AC Milan et après être passé par le FC Barcelone et l'Inter Milan, Ibrahimovic possédait déjà une très grande expérience des grands clubs au moment de rejoindre la capitale française. Il aura permis au PSG d'entrer dans une nouvelle ère grâce à ses conseils dans les coulisses et ses buts sur le terrain.

L'équipe actuelle du PSG n'a plus rien à voir avec celle dans laquelle évoluait Zlatan il y a quelques années. Avec Messi, Neymar, Mbappé, Keylor Navas, Marquinhos, Verratti et autres Di Maria, le club français a l'un des plus beau effectif du monde. Pourtant, Ibrahimovic ne pense pas que le PSG actuel soit plus fort que lorsqu'il y jouait.

"Non. Parce que nous étions une équipe. Aujourd’hui ce n’est pas une équipe. Peut-être plus tard ? Peut-être. J’y crois mais pour répondre à la question, non ils ne sont pas meilleurs", conclut-il.