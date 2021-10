ATP Vienne: Alexander Zverev prend le dessus sur Frances Tiafoe pour s'offrir un 5e titre en 2021

(Belga) Alexander Zverev a remporté le tournoi ATP de Vienne, joué sur surface dure et doté de 1.837.190 dollars, dimanche en Autriche. En finale, lAllemand, N.4 mondial et tête de série N.2, s'est imposé en deux sets 7-5, 6-4 en 1h35 contre l'Américain Frances Tiafoe (ATP 49).

Zverev, 24 ans, remporte son 5e titre, en autant de finales disputées, cette saison après Acapulco, Cincinnati, Madrid et les Jeux Olympiques. L'Allemand, qui disputait la 27e finale de sa carrière, décroche par la même occasion le 18e titre de sa carrière. Tiafoe, 23 ans, disputait lui sa première finale de la saison après avoir éliminé Stefanos Tsitsipas, N.3 mondial et tête de série N.1 en quarts de finale, et Jannik Sinner (ATP 11) en demi-finale. L'Américain compte un titre (Delray Beach) à son palmarès.