Un deuxième carton d'affilée pour Strasbourg et Sels à domicile

(Belga) Dans le cadre de la 12e journée du championnat de France, Matz Sels et Strasbourg ont fait plaisir à leur public en écrasant Lorient 4-0 après avoir refilé un 5-1 à Saint-Etienne il y a deux semaines.

Ludovic Ajorque (28e), Habib Diallo (39e, 45e+1) et Adrien Thomasson (64e), auteur du 3.000e but du Racing en Ligue 1, ont propulsé Strasbourg en 7e position avec 17 points, deux de moins que Rennes (5e) Sans Jérémy Doku blessé, les Rennais ont partagé l'enjeu à Troyes (2-2). Nantes s'est incliné 2-0 à Montpellier. Renaud Emond est monté au jeu chez les Canaris (68e) alors qu'ils étaient menés 1-0 après un but de Florent Pollet (64e, 1-0). Elye Wahi (71e) leur a donné le coup de massue. Ce succès permet aux Héraultais (16 points, 11e) de revenir sur les Nantais (17 points, 10e). Woute Faes, averti à la 77e, et Thomas Foket ont connu une belle mésaventure à Bordeaux. Alors qu'ils menaient 0-2, les Champenois se sont incliné 3-2 face aux Girondins. Hugo Ekitike (37e, 0-1) a ouvert la marque et Bradley Locko (63e, 0-2) a fait le break. Le coach bordelais a alors lancé Jimmy Briand, qui n'avait joué que 32 minutes en Ligue 1 jusque-là (66e). Un changement gagnant car le joker a distillé un assist sur le premier but de Yacine Adli (73e, 1-2). avant d'égaliser (78e, 2-2) et de donner la victoire à son équipe sur un penalty accordé pour une faute de main de Faes (90e+5) Bordeaux (12 points, 16e), passe devant son adversaire du jour (11 points, 17e) au classement. En Italie, Venise, avec Daan Heymans sur le banc, est allé prendre un pont à Genoa (0-0) dans un match comptant pour la 11e journée de Serie A. Au classement, Venise (9 points) reste 16e et Genoa est 17e avec le même total que le premier descendant, Spezia, (8 points). En Turquie, Goztepe, avec Dino Arslanagic, a signé un partage 2-2 important chez une équipe de tête, Alanyaspor (21 points, 3e). Goztepe est 19e avec 9 points, tout comme les trois équipes qui la précèdent. (Belga)