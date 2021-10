Westerlo a subi sa première défaite à Deinze

(Belga) Via Lennart Mertens (12e) et Denys Prychynenko (80e), Deinze a signé l'exploit de la 10e journée de la 1B Pro League dimanche en infligeant à Westerlo sa première défaite de la saison (2-1). Au classement, les Campinois, qui ont égalisé temporairement par Maxim De Cuyper (15e, 1-1), conservent leur première place (23 points). Deinze (15 points) est 4e. Lommel (13 points, 5e) reçoit le RWDM (9 points, 6e) sur le coup de 20 heures.

Samedi, le Lierse s'est imposé 1-3 à Waasland-Beveren après des buts de Kenneth Jan Schuermans (3e), Jens Naessens (90e) et Yvan Yagan (90e+4e). Grâce à ce succès, les Lierrois ont pris la 3e place avec 15 points, un de moins que Waasland-Beveren, qui a temporairement égalisé par Louis Verstraete (20e, 1-1). Vendredi, Christophe Lepoint (41e) et Joachim Carcela (88e), monté en cours de match (62e) ont signé la première victoire de l'Excelsior Mouscron 0-2 en déplacement à Virton. Au classement, les Hurlus (6 points) restent toutefois derniers et les Gaumais (9 points) sont 7e (Belga)