WTA Cluj-Napoca - Anett Kontaveit bat Simona Halep en finale et se qualifie pour le Masters

(Belga) Anett Kontaveit (WTA 14) a fait d'une pierre deux coups en finale du tournoi WTA 250 de Cluj-Napoca (dur/235.238 dollars), dimanche en Roumanie. L'Estonienne s'est imposée en deux sets (6-2, 6-3) contre la coqueluche du public local Simona Halep (WTA 18) dans une finale entre les deux premières têtes de série en Transylvanie.

Kontaveit, tombeuse d'Alison Van Uytvanck en huitièmes de finale, a aussi validé son ticket pour le Masters de fin de saison, qui rassemblera les huit meilleures joueuses de la saison écoulée. L'Estonienne de 25 ans rejoint la Biélorusse Aryna Sabalenka (WTA 2), les Tchèques Karolina Pliskova (WTA 3) et Barbora Krejcikova (WTA 4), la Grecque Maria Sakkari (WTA 7), la Polonaise Iga Swiatek (WTA 11) ainsi que les Espagnoles Garbiñe Muguruza (WTA 5) et Paula Badosa (WTA 13) pour les WTA Finals, qui se tiendront du 10 au 17 novembre à Guadalajara au Mexique. C'est la 10e victoire de rang pour Kontaveit, qui compte désormais 4 titre en 2021 avec Cleveland, Ostrava, Moscou la semaine dernière et Cluj-Napoca cette semaine. De son côté, Simona Halep, ancienne N.1 mondiale, disputait sa 40e finale sur le circuit mais est passée à côté de son 23e titre pour sa première finale d'une saison 2021 marquée par les blessures. (Belga)