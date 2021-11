Billie Jean King Cup - La Belgique ouvre son tournoi lundi face à une Biélorussie déforcée

(Belga) La Belgique fait son entrée dans la phase finale de la Billie Jean King Cup, le nouveau nom de la Fed Cup, face à la Biélorussie, privée de ses cadres Aryna Sabalenka, N.2 mondiale, et Victoria Azarenka (WTA 27), lundi à Prague. L'occasion pour Elise Mertens (WTA 20) et ses équipières de faire un premier pas vers les demi-finales.

Reportée deux fois à cause de la pandémie de coronavirus, la phase finale de la Billie Jean King Cup va se dérouler pour la première fois sous un nouveau format, similaire à celui de la Coupe Davis. Tous les matches seront disputés sur une semaine à un seul et même endroit: l'O2 Arena de Prague. Versée dans le groupe B avec l'Australie et la Biélorussie, l'équipe belge, composée d'Elise Mertens, Greet Minnen (WTA 69), Ysaline Bonaventure (WTA 143) et Kirsten Flipkens (WTA 154), part favorite pour atteindre les demi-finales après les forfaits de l'Australienne Ashleigh Barty, N.1 mondiale, et les Biélorusses Arnya Sabalenka et Victoria Azarenka. Emmenées par Aliaksandra Sasnovich (WTA 86), Yuliya Hatouka (WTA 228), Iryna Shymanovich (WTA 267) et Lidziya Marozava (WTA 87 en double), les Biélorusses seront les premières adversaires des Belges lundi à partir de 10h30. Chaque match est disputé au meilleur de trois duels, avec deux simples et un double au programme. Face à une équipe biélorusse abordable, les filles de Johan Van Herck auront l'occasion de faire un premier pas vers les demi-finales avant d'affronter l'Australie mardi. Le vainqueur de chacun des quatre groupes étant qualifié pour le dernier carré. (Belga)