Elise Mertens passe de la 20e à la 18e place, Kontaveit et Kerber intègrent le top 10

(Belga) Elise Mertens est passée de la 20e à la 18e place mondiale après le classement publié lundi par la WTA. Dans le top 10, Anett Kontaveit et Angélique Kerber font toutes les deux leur entrée.

Absente des cours depuis Indian Wells début octobre, Mertens a gagné deux places sans jouer. Cette semaine, la Limbourgeoise disputera la phase finale de la Billie Jean King Cup, le nouveau nom de la Fed Cup. Le top 10 a lui connu quelques mouvements avec l'arrivée d'Anett Kontaveit. L'Estonienne, qui a remporté le tournoi de Cluj-Napoca dimanche, passe de la 14e à la 8e place. L'Allemande Angélique Kerber gagne elle trois places pour se classer 9e. Par conséquent, la Japonaise Naomi Osaka passe de la 10e à la 13e place et l'Ukrainienne Elina Svitolina chute de huit places et se retrouve 14e. Côté belge, Alison Van Uytvanck reste 61e tandis que Greet Minnen perd une place et se classe 70e. Lauréate du tournoi ITF de Les Franqueses del Valles, Maryna Zanevska réalise elle un bond de 21 places et se classe 82e. Ysaline Bonaventure est 146e (-3) et Kirsten Flipkens 160e (-6). (Belga)