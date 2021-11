Bruges à Manchester City pour un exploit en C1, Gand vers les 8es en Conference League

(Belga) Largement battu par Manchester City il y a deux semaines au stade Jan Breydel (1-5), le Club de Bruges rend cette fois visite aux Cityzens mercredi (21h00) pour la 4e journée de la Ligue des Champions. Jeudi, La Gantoise pourra valider son ticket pour les 8es de finale de la Conference League en cas de victoire contre le Partizan Belgrade (21h00). En Europa League, l'Antwerp reçoit Fenerbahce (21h00) et Genk accueille West Ham (18h45).

Troisième du groupe A avec 4 points derrière le PSG (7) et Manchester City (6) et devant Leipzig (0), le Club de Bruges est toujours en bonne position pour passer l'hiver européen. Après des exploits contre le PSG (1-1) et à Leipzig, les Brugeois avaient subi leur première défaite il y a deux semaines face à Manchester City (1-5). Mercredi soir, les Brugeois tenteront de prendre une revanche en forçant un exploit face à des Cityzens en méforme. Les équipiers de Kevin De Bruyne restent sur deux défaites de rang: à West Ham en Coupe de la Ligue et contre Crystal Palace en championnat. Une victoire brugeoise conjuguée à un revers de Leipzig contre le PSG permettrait cependant aux 'Blauw & Zwart' d'être assurés de passer l'hiver européen. En Conference League, La Gantoise pourrait aussi s'assurer de passer l'hiver européen. Leaders de leur groupe avec un 9 sur 9, les Gantois seront qualifiés pour les huitièmes de finale en cas de victoire contre le Partizan Belgrade jeudi à 21h00. En Europa League, l'Antwerp et Genk n'auront eux pas le droit à l'erreur lors des réceptions respectives de Fenerbahce et West Ham. Dernier du groupe D avec 1 point, l'Antwerp dépassera Fenerbahce (2 points) en cas de victoire face aux Turcs jeudi à 21h00. Pour cette affiche, les Anversois ne pourront pas compter sur le soutien de leurs supporters. Le matricule 1 a été sanctionné d'un match à huis clos par l'UEFA après les incidents lors du match contre Francfort. Dans le groupe H, Genk occupe aussi la dernière place avec 3 points, le même total que le Dinamo Zagreb et le Rapid Vienne mais les Limbourgeois possèdent la moins bonne différence de buts. Battu 3-0 à West Ham il y a deux semaines, le Racing pourrait faire la bonne affaire au classement et se relancer dans la course à la qualification pour le 2e tour.