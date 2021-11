Elise Mertens jouera le double avec Kirsten Flipkens contre la Biélorussie

(Belga) Elise Mertens va remplacer Ysaline Bonaventure aux côtés de Kirsten Flipkens lors du double de la confrontation face à la Biélorussie pour le premier match du groupe B de la phase finale de la Billie Jean King Cup lundi à Prague.

La Belgique est déjà assurée de la victoire face aux Biélorusses après les deux victoires de Greet Minnen et Elise Mertens lors des deux matches de simple plus tôt lundi. Chaque match étant, en effet, disputé au meilleur de trois duels, avec deux simples et un double au programme. (Belga)