Billie Jean King Cup - Mertens, qui a apporté le point décisif : "C'est une victoire d'équipe"

(Belga) Elise Mertens (WTA 18) était satisfaite, lundi soir à Prague, d'avoir contribué à la victoire de la Belgique 2-1 contre la Biélorussie lors son entrée en lice dans la phase finale de la Billie Jean King Cup. La Limbourgeoise, 25 ans, a dû s'employer contre Aliaksandra Sasnovich (WTA 88) dans le simple entre les deux n°1, mais elle a assuré l'essentiel en s'imposant 6-2, 4-6, 6-2 en 2h08 pour apporter le deuxième point décisif.

"Greet a commencé en force et cela m'a facilité la tâche", a-t-elle expliqué en conférence de presse. "C'est toujours mieux de mener 1-0. Je suis d'ailleurs bien entrée dans la partie. J'ai disputé un bon premier set, où elle a commis pas mal de fautes, ce qui m'a évidemment aidée. Le deuxième set était très accroché et aurait pu aller dans tous les sens, mais je suis heureuse d'avoir pu aller chercher la victoire dans ce troisième set. J'ai déjà affronté Sasnovich à plusieurs reprises et c'est toujours un match difficile. La dernière fois, cela s'était aussi joué en trois sets (NdlR : une défaite 3-6, 6-2, 7-5 en septembre au tournoi WTA de Luxembourg). Je savais dès lors à quoi m'attendre et je suis très contente de gagner pour la Belgique. Je suis satisfaite de mon niveau. Mentalement aussi. C'est une victoire d'équipe et le soutien dont j'ai bénéficié m'a donné l'énergie nécessaire pour remporter ce point." Elise Mertens s'est ensuite inclinée en double avec Kirsten Flipkens, contre Vera Lapko et Aliaksandra Sasnovich, dans le dernier match de la journée. Une défaite qui n'avait toutefois pas de quoi la tracasser alors qu'elle remontera déjà sur le court ce mardi pour affronter l'Australie avec comme enjeu une place en demi-finale de l'épreuve. "En double, je trouve que nos adversaires ont bien joué", a-t-elle poursuivi. "C'était difficile de trouver le bon rythme. Il y a des jours comme ça où les choses ne vont pas toujours comme on le souhaite. Maintenant, nous sommes satisfaites d'avoir remporté les deux simples. Nous sommes ici pour gagner et c'est dès lors le plus important." (Belga)