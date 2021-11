Les Belges à l'étranger - Nacer Chadli retrouve le chemin des filets

(Belga) Nacer Chadli, titulaire et sur le terrain pendant 78 minutes, a lancé la révolte de Basaksehir lundi contre Adana Demirspor (2-1) à l'occasion de la 11e journée de Süper Lig turque. Le Diable Rouge a égalisé à la 71e minute avant que son équipe ne s'impose à la 92e sur un penalty d'Edin Visca.

Chadli, 32 ans, était titulaire pour la deuxième fois de la saison et a marqué le premier but de son exercice. L'homme aux 66 apparitions chez les Diables Rouges n'avait plus trouvé le chemin du but depuis le 29 avril. Au classement, son équipe occupe une moyenne 10e place avec 15 points, à douze longueurs déjà de Trabzonspor, leader. (Belga)