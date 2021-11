Les Belges à l'étranger - Victoire pour Bologne et Arthur Theate, les Wolves et Dendoncker s'imposent

(Belga) Bologne a mis un terme à une série de trois matches sans victoire lundi en s'imposant 2-0 contre Cagliari lors du dernier match de la 11e journée de Serie A. Arthur Theate a joué toute la partie dans l'arrière-garde visitée.

Les deux buts du match sont tombés en deuxième mi-temps. Lorenzo De Silvestri a ouvert le score (1-0, 50e) avant que l'Autrichien Marko Arnautovic ne vienne sceller l'issue de la partie à la dernière seconde (2-0, 90+6). Au classement, Bologne profite de ce succès pour passer de la 13e à la 10e place avec 15 points. De leur côté, les Sardes restent coincés à la 20e et dernière place. Toutefois, ils n'accusent que deux points de retard sur le Genoa, 17e et premier club hors de la zone rouge. En Angleterre, Leander Dendoncker a joué les arrêts de jeu du côté des Wolves, qui se sont imposés 2-1 à Molineux contre Everton dans le dernier duel de la 10e journée de Premier League. La formation du Portugais Bruno Lage a pu compter sur des buts de Kilman (28e) et Raul Jimenez (32e) pour s'imposer. Les Toffees ont relancé l'intérêt du match grâce à un but d'Alex Iwobi (66e) mais les Wolves ont conservé les trois points. Ce succès permet aux Wolves d'afficher 16 points et de grimper à la 7e place, doublant notamment son adversaire du soir (10e, 14 pts).