Billie Jean King Cup - Devant son public, la République tchèque débute par une victoire contre l'Allemagne

(Belga) Véritable épouvantail de la compétition depuis une dizaine d'années, la République tchèque, six titres depuis 2011 en Fed Cup, a bien débuté la Billie Jean King Cup, nouveau nom de la traditionnelle compétition internationale de tennis féminins, en s'imposant 2-1 contre l'Allemagne lundi soir.

Sur le court central de la O2 Arena de Prague, les Tchèques ont fait durer le suspense jusqu'au bout de la nuit, s'imposant in extremis dans le super tie break du double. Sans Karolina Pliskova (WTA 3) et Petra Kvitova (WTA 17), absentes, Marketa Vondrousova (WTA 35) et Barbora Krejcikova (WTA 3) étaient titulaires en simple. Vondrousova s'est imposée 6-1, 6-3 contre Andra Petkovic (WTA 76) mais Krejcikova a été renversé par Angelique Kerber (WTA 9). Après le gain du premier set (6-7), elle a concédé les deux manches suivantes (6-0, 6-4) et le match. Dans le double décisif, Katerina Siniakova et Lucie Hradecka, respectivement 2e et 29e mondiale de la discipline, se sont imposées après 1h42 de match - 6-4, 6-7 (2), 10/8 - contre Anna-Lena Friedsam et Jule Niemeier. Mardi, l'Allemagne défiera la Suisse dans la 2e rencontre du groupe D alors que les Tchèques et les Suissesses s'affronteront jeudi. Le premier du groupe D se qualifiera pour les demies et y défiera celui du groupe B, qui regroupe la Belgique. Les Belges ont bien débuté leur compétition lundi avec un succès 2-1 contre la Biélorussie. (Belga)