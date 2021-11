Billie Jean King Cup - La Belgique contre l'Australie pour déjà assurer sa place dans le dernier carré

(Belga) La Belgique pourrait être la première nation à valider son ticket pour le dernier carré de la Billie Jean King Cup, nouvelle version condensée sur une semaine de la défunte Fed Cup. Après une victoire 2-1 contre la Biélorussie lundi, les troupes de Johan Van Herck vont défier l'Australie mardi dès 10h30 sur le court central de la O2 Arena de Prague avec la qualification comme enjeu.

Lundi, l'équipe belge avait plié le sort de son premier match grâce aux victoires en simple de Greet Minnen (WTA 70 et Elise Mertens (WTA 18), respectivement contre Iryna Shymanovich (WTA 263) et Aliaksandra Sasnovich (WTA 88). Malgré la présence aux côtés de Kirsten Flipkens de Mertens, première mondiale de la spécialité, la Belgique a ensuite perdu le double. Mardi, les Belges défieront l'Australie, privée de la N.1 mondiale Ashleigh Barty et de l'expérimentée Samantha Stosur. Dès lors, la sélection "aussie" est emmenée par Ajla Tomjlanovic (WTA 43) et complétée par Storm Sanders (WTA 131), Ellen Perez (WTA 200), Olivia Gadecki (WTA 232) et Daria Gavrilova (WTA 412). Cette dernière, ancienne 20e mondiale, n'a plus joué depuis l'Open d'Australie en raison d'une opération au tendon d'Achille. L'Australie et la Biélorussie s'affronteront jeudi dans le dernier duel du groupe B. Le vainqueur de chacun des quatre groupes sera qualifié pour les demi-finales, prévues vendredi.