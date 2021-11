L'édito d'Emiliano Bonfigli: "De la crainte, du suspens et du spectacle".

C’est reparti ! Après une incursion sur les terrains de la Coupe de Belgique la semaine dernière, RTL Sport vous emmène aux quatre coins de l’Europe pour vivre la quatrième journée de la Ligue des Champions. Mardi, Manchester United se déplace à l’Atalanta. A l’aller, le spectacle était grandiose, surtout au niveau du suspense… Le lendemain, Bruges affronte à nouveau Manchester City, cette fois en Angleterre. Après la large victoire des Citizens au Stade Jan Breydel, les Brugeois voyagent vers l’Angleterre non sans crainte…

Ce week-end, Manchester United s’est quelque peu rassuré, avec cette victoire à Tottenham. La réaction était attendue, car une semaine plus tôt, les Red Devils ont certainement vécu l’une des pires défaites de leur histoire, ce fameux 0-5 face à Liverpool. A Old Trafford, les supporters ne s’en sont toujours pas remis… C’est donc dans un contexte assez houleux que Manchester se déplace à Bergame.

En Ligue des Champions, les Mancuniens ont souvent fait la différence dans les dernières minutes des matches, grâce notamment à Cristiano Ronaldo. En tête du groupe, ils savent qu’une victoire à Bergame les placerait en position avantageuse vers une qualification pour les huitièmes de finale.. Attention cependant, sur les 10 derniers matches toutes compétitions confondues, Manchester a connu 5 fois la défaite. Indigne d’un club aussi prestigieux… Jusqu’à présent, Solskjaer garde la confiance du club… Jusqu’à quand ?

L’Atalanta, elle, doit absolument s’imposer. Elle comptabilise 4 points, comme Villarreal, alors que le Young Boys en a 3. La lutte dans ce groupe sera acharnée jusqu’au bout, et la Dea (« La Déesse », le surnom de l’Atalanta) doit infléchir une courbe négative à domicile : en Ligue des Champions, les Italiens n’ont gagné que 3 rencontres à domicile sur les 9 disputées jusqu’à présent. Trop peu…

Mercredi, Bruges se déplace à Manchester City. Le 1-5 de l’aller est encore dans toutes les mémoires brugeoises. Ce soir-là, il n’y avait rien à faire, tant la supériorité anglaise était criante. Au niveau de la composition, Eder Balanta ne fera pas le voyage pour Manchester, car il est suspendu. Cela pourrait offrir à Ruud Vormer une première titularisation en Ligue des Champions cette saison. En attaque, Bas Dost a retrouvé de la confiance après avoir inscrit deux buts à Saint-Trond en championnat. Reste une grande question : comment aborder cette rencontre à City ? Certainement pas avec la peur au ventre… Souvenez-vous, il y a deux saisons, lorsque Bruges avait également encaissé 5 buts face au PSG à domicile… A Paris, les Brugeois avaient finalement rivalisé avec les Parisiens, ne perdant que 1 but à 0… On se souvient tous de l’épisode du penalty tiré par Mbaye Diagne. Demain, nous attendrons des Brugeois le même sérieux et une implication identique. Sans perdre de vue que la différence de buts pourrait avoir des conséquences sur le classement final…