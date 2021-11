Atalanta-Manchester United: Solskjaer va-t-il (enfin) convaincre?

La rencontre Atalanta-Manchester United sera à suivre ce mardi soir dès 20h10 sur Club RTL et RTL Play.

Requinqués par leur succès 0-3 à Tottenham le week-end dernier, les Red Devils doivent confirmer ce résultat en Ligue des Champions afin de se rapprocher des 1/8 de finale.

Malgré une pléiade de stars cette saison, Manchester United n’arrive pas à se montrer régulier ces dernières semaines. Le mois d’octobre résume cela à merveille puisque les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer se sont inclinés 4-2 à Leicester avant de s’imposer face à l’Atalanta puis de concéder une nouvelle gifle contre Liverpool 0-5.

Le coach norvégien reste cependant sur deux succès en C1, ce qui lui permet de trôner en tête du groupe F à mi-parcours.

Les Mancuniens doivent cependant rester prudents car ils totalisaient 6 unités également il y a un an après 3 matchs mais cela ne leur avait pas empêché de terminer 3ème de leur groupé derrière le PSG et Leipzig et donc d’être reversé en Europa League.

Un avenir incertain pour Solskjaer

Depuis l’arrivée d’Ole Gunnar Solskjaer fin 2018, Manchester United n’a pas remporté le moindre titre toutes compétitions confondues.

Pire encore, le coach norvégien n’a jamais réussi à qualifier les Mancuniens pour les 1/8 de finale de la Ligue des Champions.

Avec les achats de Sancho et surtout de Cristiano Ronaldo cet été, le noyau de Solskjaer n’a jamais semblé aussi fort que cette saison.

Pourtant, la mayonnaise n’a pas encore réussi à prendre, les Red Devils n’occupent que la 5ème position de leur championnat.

Il n’en fallait pas plus pour remettre en cause le coach norvégien. Les noms de Zinedine Zidane, Brendan Rodgers ou encore Antonio Conte circulaient d’ailleurs dans les travées d’Old Trafford avant la rencontre face à Tottenham.

Solskjaer a réussi à empocher les trois points contre les Spurs mais il n’aura pas le droit à l’erreur lors d’une semaine qui le verra également affronter le voisin, Manchester City, samedi prochain en Premier League.

Les Italiens encore déchaînés en fin de phase de poule ?

Son adversaire ce mardi, l’Atalanta Bergame, dispute sa 3ème phase de poule de Ligue des Champions de rang avec l’espoir, comme lors des deux premières, de rejoindre la phase à élimination directe.

Les Italiens ont pris l’habitude de commencer leur campagne péniblement avant d’enclencher la vitesse supérieure lors des trois dernières rencontres de poule.

Ce fut le cas en 2019/2020 lorsque les hommes de Gasperini avaient débuté leur parcours avec un 0/9 avant de décrocher sept points pour finir 2ème de leur groupe. Ils ont également réédité cette performance la saison dernière en obtenant quatre unités à mi-parcours avant de décrocher sept points de plus par la suite.

De plus, l’Atalanta est déjà parvenu à faire déjouer les deux derniers clubs anglais qui se sont dressés sur sa route en C1 : 1-1 face à Manchester City en 2019 et victoire 0-2 à Liverpool en 2020 !

Manchester United est d’ores et déjà prévenu !

Cette rencontre sera à suivre ce mardi dès 20h10 sur Club RTL et RTL Play.