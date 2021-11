En Argentine, un entraineur de foot se fait tirer dessus en plein match (vidéo)

Le pire a été évité en Argentine alors qu'un entraineur a été touché par une balle de fusil.

Mauricio Romero, l'entraineur de Ferro de General Pico qui évolue en troisième division argentine, se souviendra longtemps du match de son équipe contre Huracan Las Heras.

Alors que ses joueurs menaient 1-3 à la 79e minute de jeu, des coups de feu ont retentis, l'un d'eux touchant même l'entraineur qui tombe au sol.

Immédiatement, tous les joueurs et les arbitres se ruent hors du terrain le plus vite possible, de même que les supporters présents dans les tribunes de derrière.

Dans la fuite, un des joueur relève son entraineur pour le porter à l'intérieur des vestiaires où il sera soigné par les secours.

Heureusement, le coach n'a pas été touché gravement et a même pu faire une déclaration à la presse.

"On entendait des coups de feu et une balle m'a atteint. J'ai eu de la chance, à quelques centimètres près cela aurait pu être bien plus grave. Après avoir été touché, j'ai directement pensé à ma famille et mes trois enfants, c'était terrifiant", a-t-il déclaré après le match.