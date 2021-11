Ruben Bemelmans file au 2e tour, Christopher Heymans sorti au 1er tour

(Belga) Ruben Bemelmans s'est qualifié pour le 2e tour du tournoi Challenger d'Eckental, joué sur joué sur une surface en moquette et doté de 44.820 euros, lundi en Allemagne. Christopher Heyman a lui été éliminé au premier tour.

Bemelmans, 219e mondial, s'est imposé en trois sets 6-7 (6), 6-3, 7-5 en 1h54 face à l'Allemand Tobias Simon, 469e mondial et issu des qualifications. Au deuxième tour, le Limbourgeois affrontera l'Australien Jordan Thompson, 68e mondial et tête de série N.1. Heyman, 396e mondial et issu des qualifications, s'est lui incliné en deux sets sur un double 6-1 en 45 petites minutes contre le Suisse Marc-Andrea Hüsler (ATP 186). Bemelmans est également engagé en double à Eckental. Associé à l'Allemand Daniel Masur, il affrontera la paire allemande composée de Marvin Möller et Alen Mujakic, bénéficiaire d'une invitation. (Belga)