Pour Pep Guardiola, "le match contre Bruges est plus important que le derby contre Manchester United"

L'entraîneur de Manchester City Pep Guardiola a assuré mardi que la réception de Bruges, mercredi (21h00) pour la 4e journée du groupe A de la Ligue des champions, sera "plus important" pour son équipe que le derby contre United, samedi.

"Ce match est plus important que celui de (Manchester, NDRL) United, parce qu'il pourrait permettre un énorme pas en avant vers la qualification", a argumenté le technicien espagnol, auquel on demandait s'il était tenté de faire tourner face aux Belges.

Deuxième du groupe A, à une longueur du Paris SG, City prendrait, en cas de victoire, 5 points d'avance sur son adversaire et en compterait au moins 6 sur Leipzig, à deux journées de la fin de la phase de groupes.

"En Premier League, il y a plein de matches. En C1, il n'y en a que 6 et maintenant trois seulement et ils sont décisifs. Les matches 3 et 4 sont capitaux et il faut les prendre très au sérieux", a-t-il poursuivi.

Battu par Crystal Palace (2-0), samedi, en championnat, après avoir été sorti par West Ham (0-0, 5-3 aux t.a.b) en 1/8 de finale de la Coupe de la Ligue dont il était le quadruple tenant du titre, City marque un peu le pas, mais le Catalan relativise ce coup de moins bien.

"On joue à un niveau incroyable depuis un mois, un mois et demi. C'est peut-être même la meilleure période depuis que je suis là, sur la façon dont on joue", a-t-il asséné.

"Évidemment, les résultats dépendent aussi de beaucoup de circonstances, mais sur les fondamentaux, on est très bons. Le foot est un jeu où on gagne ou on perd, tout ce qui m'importe c'est comment on joue, parce que c'est ce qui permet d'enchaîner des victoires", a-t-il renchéri.

Un sentiment partagé par le latéral droit Kyle Walker, pour qui "il est important qu'on revienne à notre habitude de gagner" des matches.

"Ce qui est bien en football, c'est qu'on a toujours le match suivant pour corriger ce qui ne va pas. Avec le derby qui arrive en fin de semaine, on doit se remonter le moral et rejouer bien pour arriver en bonne forme et avec plus de confiance" samedi, a-t-il ajouté.

Au match aller, le 19 octobre, les Citizens s'étaient aisément imposés sur la pelouse du club belge (5-1), grâce notamment à un doublé de l'attaquant algérien Riyad Mahrez.