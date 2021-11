ATP Paris - Sander Gillé et Joran Vliegen au 2e tour

(Belga) Sander Gillé et Joran Vliegen se sont qualifiés pour le 2e tour du double au tournoi de tennis ATP 1000 de Paris (dur/2.600.000 euros), mardi dans la capitale française.

La paire belge s'est imposée 7-6 (2), 6-4 contre l'Italien Simone Bolelli et l'Argentin Maximo Gonzalez. Gillé, 31e mondial en double, et Vliegen, 35e, défieront au 2e tour les Croates Nikola Mektic (ATP 1) et Mate Pavic (ATP 2), têtes de série N.1 du dernier Masters 1000 de la saison et exemptés de premier tour. (Belga)