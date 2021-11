Eurocoupe - Loïc Schwartz et les Grecs de Promitheas corrigés à Bourg-en-Bresse

(Belga) Les Grecs de Promitheas Patras n'ont pas fait le poids en déplacement en France, à Bourg-en-Bresse (92-62) mardi soir pour le compte de la 3e journée en Eurocoupe. L'international belge Loïc Schwartz termine la rencontre 2 points.

Troisième match et troisième défaite de suite pour les Grecs de Promitheas. Pris à la gorge d'entrée de jeu, les visiteurs étaient incapables d'arrêter Eric Mika (22 points et 11 rebonds) et les Français prenaient déjà le large à la pause (50-36). Au retour des vestiaires, la physionomie de la rencontre ne changeait pas et Bourg-en-Bresse n'a pas traîné pour filer vers sa première victoire dans la compétition (67-49 et 92-62). Le Belge Loïc Schwartz termine la rencontre avec 2 points (1/1 à 2 points et 0/3 à 3 points), 1 rebond, 1 passe et 1 contre en 18 minutes. Au classement, Promitheas Patras est dernier de son groupe avec trois défaites pour aucune victoire. Les huit meilleures équipes des deux groupes, composés de 10 formations, seront qualifiées pour les huitièmes de finale de la compétition. (Belga)