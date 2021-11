Ligue des Champions: Chelsea fait craquer Malmö et se rapproche de la qualification (vidéo)

Chelsea s'est rapproché de la qualification en huitièmes de finale de Ligue des champions mardi en venant à bout de Malmö (1-0) lors de la 4e journée.



En attendant la Juventus, qui peut se qualifier si elle ne perd pas à domicile devant le Zénit Saint-Pétersbourg (21h00), les coéquipiers de Hakim Ziyech, unique buteur, reviennent à hauteur des Turinois avec neuf points.



Malmö dit adieu à une qualification en huitièmes, toujours dernier avec 0 point et aucun but inscrit.



A contrario du match aller, où les Blues l'avaient emporté 4-0 en trouvant la faille dès la 9e minute, la tâche s'est avérée plus ardue au Swedbank Stadion, dans une rencontre où les Suédois ont longtemps repoussé les assauts du champion d'Europe en titre.



Toujours privés de Lukaku, Werner et Kovacic blessés, et sans Mason Mount, malade, les hommes de Thomas Tuchel ont multiplié les attaques dès la première demi-heure. Mais ni Azpilicueta (13e), ni Ziyech (15e, 20e) ne parvenaient à faire la différence. Bien servi dans la profondeur (29e), Kai Havertz a buté quant à lui sur Johan Dahlin.



Le gardien de Malmö, malgré des interventions hésitantes, a permis aux siens de garder la tête hors de l'eau.



De l'autre côté Edouard Mendy a eu bien moins de travail, même si la frappe spontanée d'Antonio Colak juste avant la pause a frolé son poteau gauche.



Condamnés à défendre (73% de possession pour Chelsea, 23 tirs dont 11 cadrés pour Chelsea), les hommes de Jon Dahl Tomasson ont finalement craqué à la 56e.



Le centre parfait de Hudson-Odoï a trouvé les pieds de Ziyech, auteur de son premier but en Ligue des champions cette saison.



Suffisant pour des Blues sérieux, qui ont pu compter en fin de rencontre sur l'entrée en jeu de Christian Pulisic, de retour après une blessure en début de saison.

Les résultats de la soirée

Malmo 0-1 Chelsea

Wolfsbourg 2-1 Salzburg

Villareal 2-0 Young Boys

Juventus 4-2 Zenit St Pétersbourg

Bayern 5-2 Benfica

Séville 1-2 Lille

Kiev – 0-1 Barcelone

Atalanta-2-2 Manchester United