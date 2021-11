Masters 1000 de Paris: retour chahuté pour Djokovic

Novak Djokovic, qui retrouve la compétition au Masters 1000 de Paris sept semaines après sa finale perdue à l'US Open, a connu un retour chahuté en simple face au Hongrois Marton Fucsovics (30e), finalement battu 6-2, 4-6, 6-3 mardi soir.

Le N.1 mondial affrontera un Français en huitièmes de finale: soit Gaël Monfils, soit Adrian Mannarino, opposés mercredi après-midi au deuxième tour.

Entré sur le court avec quasiment deux heures de retard sur la programmation initiale, Djokovic s'est rapidement échappé 3 jeux à 0, puis a breaké une nouvelle fois pour empocher la première manche 6 jeux à 2, dans une ambiance plutôt feutrée.

Les choses se sont ensuite compliquées pour le Serbe, confronté à la fois à plus de répondant de son adversaire hongrois, et lui-même coupable d'un certain nombre d'approximations. Au point de ne pas combler un break précoce lâché à 1 partout.

Tout n'a pas été simple non plus dans le set décisif: un coup d'accélérateur lui a bien permis de creuser l'écart 3 jeux à 1, mais Fucsovics est revenu à 3-2, avant de finir par concéder dans la foulée un nouveau break, définitif cette fois.

La veille, Djokovic s'était imposé en double avec son compatriote Filip Krajinovic face aux Australiens Alex de Minaur et Luke Saville (4-6, 6-4, 10/7).

Mais le N.1 mondial n'avait plus joué en simple depuis sa finale perdue à l'US Open mi-septembre face au Russe Daniil Medvedev, une défaite qui avait brisé son rêve de signer un Grand Chelem calendaire.