"Pour nous, Cristiano Ronaldo est comme Michael Jordan pour les Bulls": l'entraîneur de Manchester United essence Ronaldo après son match contre l'Atalanta

Cristiano Ronaldo a sauvé son club en marquant un doublé contre l'Atalanta. Le deuxième but du Portugais a délivré ManU dans le temps additionnel.

Déjà lors du match aller contre l'Atalanta, Ronaldo avait inscrit un but en toute fin de rencontre pour offrir la victoire aux Red Devils. Ce qui a poussé son entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer, à lui adresser un compliment des plus flatteurs.

"Pour nous, Cristiano est comme Michael Jordan pour les Chicago Bulls", a déclaré le Norvégien en conférence de presse. "Personne ne peut remettre en cause le caractère de ces joueurs. Ils n'abandonnent tout simplement pas et ils ne cèdent pas et ils continuent", dit-il en comparant les mentalités de CR7 et celle du meilleur joueur de l'histoire du basket.