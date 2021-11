Lionel Messi se confie sur ses débuts à Paris: "La circulation est insupportable"

Lionel Messi découvre la vie parisienne. Le génie argentin a signé cet été en faveur du PSG et prend doucement ses repères dans la capitale française. Si ses performances sur le terrain ne sont pas encore optimales, provoquant une forme d'interrogation dans les médias français, nous ne savions pas grand-chose sur sa vie en dehors des terrains parisiens.

Interrogé par Sport, Messi n'a pas caché que son adaptation est difficile. La faute, notamment, aux conditions de circulation. "Les premiers jours ont été difficiles parce que notre départ a été soudain", a confié l'Argentin. "On a passé un mois et demi à l'hôtel et ce n'était pas simple pour les enfants. En plus, nous étions dans le centre (à l'hôtel) et, à Paris, la circulation est insupportable. Il nous fallait une heure pour aller à l'école et une heure pour l'entraînement. Les enfants ont fini par ne plus supporter l'hôtel. C'était difficile. En même temps, nous avons essayé de profiter au mieux de la ville, ça rend les choses plus agréables", a-t-il poursuivi.

Il a aussi admis qu'il retournerait vivre à Barcelone après son aventure parisienne. Rappelons que Messi manquera le match de Ligue des Champions contre Leipzig en raison d'une gêne musculaire.