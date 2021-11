"Il fera toujours des trucs stupides": une légende de Manchester United démonte Paul Pogba

Encore discret hier contre l'Atalanta, Paul Pogba ne cesse de diviser en Angleterre. Pour Paul Scholes, ancienne légende de Manchester United, le Français n'est tout bonnement pas à la hauteur.

Paul Scholes n'est pas fan de Paul Pogba. L'ancienne icône de Manchester United ne s'en est pas caché après le partage arraché par les Red Devils sur la pelouse de l'Atalanta en Ligue des Champions. Discret, le Français s'est attiré les foudres de l'ancien milieu de terrain.

"Il a besoin de quelqu'un sur lui tout le temps. Quelqu'un qu'il respecte totalement, il a besoin de gens expérimentés derrière lui", a d'abord précisé l'Anglais à BT Sport. "Quel âge a-t-il ? 28 ans ? C'est un joueur vraiment expérimenté. Mais il est l'un de ceux qui sera exactement le même quand il aura 35 ans. Il fera toujours des trucs stupides où il joue, ce qui l'empêchera de montrer à quel point il est fort et habile", a précisé Scholes.

Et l'Anglais a ensuite ciblé son principal point faible. "Le plus grand problème avec lui, c'est sa concentration. Il est parfois dans la lune. Quand il était à la Juventus, il était brillant et c'est pour cela que nous l'avions recruté. Mais à Turin, il avait des joueurs expérimentés autour de lui avec Pirlo, Chiellini, Bonucci, Buffon... Il aura besoin de ce traitement jusqu'à ses 35 ans", a détaillé l'ancien pensionnaire de United.

Alors que son contrat expire en juin, Paul Pogba fait l'objet de nombreuses rumeurs. La Juventus, son ancien club, serait sur les rangs pour le récupérer l'été prochain.