Jaylen Hands reste chez les Giants jusqu'en fin de saison

Arrivé mi-octobre pour remplacer son compatriote Markel Brown, l'arrière américain Jaylen Hands, capable de jouer aux postes 1 et 2, va terminer la saison chez les Antwerp Giants. Le club de BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket, l'a annoncé mercredi.

"Il s'est rapidement intégré dans l'effectif et a démontré son engagement et son talent lors des derniers matches. Au regard de nos ambitions, il nous semble que l'inclure de manière permanente dans le noyau de Christophe Beghin est un bon choix", a écrit le club dans son communiqué. En trois apparitions, Hands affiche une moyenne de 16 points, 3 rebonds, 1,7 passe et 1,7 interceptions en 21 minutes par match. Hands, 22 ans, a évolué en NCAA avec les Bruins d'UCLA. Drafté en 2019 par les Los Angeles Clippers, il a ensuite dû se contenter de jouer en G-League avec les Long Islands Nets, l'équipe des Brooklyn Nets dans l'antichambre de la NBA. Il a quitté les États-Unis pour la Serbie et le club de FMP en janvier 2021. Après un passage aux Cleveland Cavaliers pour la Summer League en NBA cet été, il s'engage en septembre avec le club allemand du MHP Riesen Ludwigsburg. Moins d'un mois plus tard, il a donc rejoint Anvers et les Giants.