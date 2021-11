Masters 1000 de Paris: le N.3 mondial Tsitsipas abandonne sur blessure au 2e tour

Le Grec Stefanos Tsitsipas, N.3 mondial, a abandonné mercredi au 2e tour du Masters 1000 de Paris en raison d'une douleur au bras droit alors qu'il était mené 4-2 dans le premier set contre l'Australien Alexei Popyrin (71e).

"J'ai un petit problème (au bras) depuis longtemps, et cela s'est accru ces dernières semaines, donc j'essaye de le protéger. J'ai ressenti la douleur pendant le match, et je ne voulais pas que cela empire", a expliqué le finaliste de Roland-Garros sans vouloir donner de précisions sur la blessure.

"Je n'avais jamais abandonné un match de ma vie mais aujourd'hui, je suis obligé. Je dois faire attention en vue du prochain tournoi qui est le plus important pour moi", a-t-il ajouté en référence aux Masters de fin d'année, prévus du 14 au 21 novembre à Turin.

Troisième au classement de l'ATP Race, il est d'ores et déjà qualifié pour ce tournoi qui rassemblera les huit meilleurs joueurs de la saison.

"Je sais comment traiter (la blessure). Mais quand on joue tous les jours, que l'on s'entraîne tous les jours, cela n'améliore pas la situation. Ce n'est pas facile de s'arrêter, en particulier quand il y a des tournois importants comme celui-ci. Cela fait très mal de ne pas pouvoir jouer au niveau auquel je voulais jouer, au niveau auquel on m'attend", a-t-il assuré.

"Je vais suivre des traitements, je vais essayer de me faire traiter par les meilleurs spécialistes, qu’ils me donnent les meilleurs conseils. Je vais faire tout mon possible pour récupérer, et retrouver mon niveau à 100 %", a-t-il insisté.

Exempté du premier tour en raison de son classement Tsitsipas faisait son entrée en lice à Bercy. Il est le joueur comptant le plus de victoires (55) sur le circuit cette saison, devant Casper Ruud et Alexander Zverev (52), et Daniil Medvedev (50) qui sont toujours en course à Bercy.

De son côté, Popyrin, lucky loser, poursuit sa route et affrontera en 8es de finale son compatriote australien James Duckworth (55e).