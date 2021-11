Les jeunes brugeois renversent Manchester City après un fabuleux come-back

En préambule du choc entre les équipes premières en Ligue des Champions, les U19 du Club de Bruges, menés 3-1 à moins de 30 minutes de la fin, se sont imposés 3-5 contre ceux de Manchester City dans le cadre de la 4e journée du groupe A de l'UEFA Youth League, mercredi en Angleterre.

La première mi-temps a vu les jeunes Skyblues rapidement ouvrir le score via leur capitaine James McAtee, qui a mis à profit une mauvaise relance brugeoise (1-0, 12e). Alors que les Brugeois étaient les plus entreprenants au retour des vestiaires, McAtee a doublé l'avance des siens sur un tir qui paraissait sans danger pour Jelle Van Neck, pas exempt de tout reproche (2-0, 49e). Après avoir galvaudé de nombreuses occasions, les Brugeois ont enfin marqué, sur une longue rentrée en touche, via Cisse Sandra (2-1, 61e).

Virevoltant, McAtee a continué de faire étalage de son talent en inscrivant un triplé au terme d'une percée en solo (3-1, 65e). Supérieurs dans le jeu, les Brugeois n'ont pas laissé tomber, au contraire. Cisse Sandra, lui aussi auteur d'un match abouti, a été l'auteur d'un doublé après un effort en solitaire (3-2, 70e). Le Club a ensuite égalisé sur un penalty converti par Arne Engels (3-3, 74e). Sur corner, Lynnt Audoor a donné la victoire aux Gazelles (3-4, 84e). Sur un rapide contre à la dernière seconde, Mathis Servais a scellé l'issue du match d'une frappe sous la barre (3-5, 90e+6).

Dans l'autre match du groupe, le Paris Saint-Germain s'est imposé 1-4 à Leipzig. Au classement, le PSG et le Club de Bruges sont à égalité avec 8 points devant City (5) et Leipzig (0). Les Brugeois accueilleront les Allemands le 24 novembre lors de la 5e journée. Genk, engagé dans la voie des clubs champions, a éliminé les Allemands du FC Cologne au premier tour et défiera les Hongrois du MTK Budapest au 2e tour.

L'aller est prévu ce mercredi (16h) dans la capitale hongroise, le retour à Genk le 23 novembre. En cas de qualification, les Limbourgeois rejoindront les barrages, où seront reversés les deuxièmes de la phase de la Ligue des Champions.