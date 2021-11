Le Standard n'ira pas au tribunal: un accord a été trouvé après l'arrivée de Luka Elsner

C'est terminé: le club de Courtrai n'ira pas en justice contre le Standard. C'est ce que le club liégeois a annoncé, alors que les deux clubs se divisaient après l'arrivée d'Elsner sur le banc en Bord de Meuse. Les Courtraisiens reprochaient aux Rouches d'avoir agi illégalement et menaçaient le club de poursuites. Il n'en sera rien.

"Lors de la rencontre de samedi dernier, les Directions des deux clubs ont discuté de leur désaccord à propos de la venue de Luka ELSNER et de ses deux adjoints Serge COSTA et Léo DJAOUI en bord de Meuse. Le débat se voulait constructif et dans une volonté d’apaisement. Dès lors, le Standard de Liège et le KV Kortrijk se félicitent d’avoir dégagé un accord qui mettra fin aux procédures en cours et permettra un retour à une certaine sérénité", a communiqué le Standard.

La fin d'une petite saga judiciaire.