La forme de Kevin De Bruyne inquiète: nos consultants ne doutent pas du Diable Rouge (vidéo)

Kevin De Bruyne n'est pas titulaire, ce soir, face au Club de Bruges. Le Diable Rouge débute ce duel de Ligue des Champions sur le banc, après des prestations en demi-teinte qui inquiètent certains en Angleterre. Habitué à la lumière, De Bruyne semble un petit peu en-dessous ces dernières semaines.

Mais faut-il s'inquiéter, dès lors, de le voir sur le banc ce soir ? Pas pour nos consultants, qui y voient un choix intelligent de Pep Guardiola. "Il est assez critiqué, c'est peut-être le bon moment pour le faire souffler", note Eric Deflande. "Il y a beaucoup de matchs, surtout en Angleterre. Cela fait beaucoup de matchs pour ces joueurs. C'est peut-être le bon moment parce qu'il est un peu moins bien, c'est vrai. Mais il va souffle un peu pour revenir plus fort après. Les joueurs ont des hauts et des bas, ça arrive, même si De Bruyne a plus de hauts que de bas. On peut s'attendre à ce qu'il entre. C'est un fameux joueur sur le banc !", poursuit l'ancien défenseur liégeois.

Pour Felice Mazzu, la méforme relative de notre compatriote ne doit pas être surestimée. "Il est peut-être moins bon vu de l'extérieur, mais Guardiola le défend énormément parce qu'il sait qu'enchaîner des matchs de haut niveau tous les trois jours, ce n'est pas facile", précise le coach de l'Union. "Son niveau est cohérent, mais par rapport à ce qu'on attend de lui, il est un peu moins bien. Cela lui fera sans doute du bien de respirer un peu aujourd'hui. Le titiller un peu, ça peut lui faire du bien. Mais le niveau de cette équipe est tellement haut... je pense que De Bruyne n'est pas si à la ramasse que cela", a-t-il ajouté.