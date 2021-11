FIBA Europe Cup - Défaite pour Elias Lasisi (Crailsheim) et Hans Vanwijn

(Belga) Hans Vanwijn et les Espagnols de Saragosse se sont inclinés mercredi soir, après prolongation, face aux Russes de Saratov (86-92) lors de la 4e journée en FIBA Europe Cup de basket. Même sanction pour Elias Lasisi et les Allemands de Crailsheim qui ont perdu contre les Danois de Bakken Bears (77-86).

Si la première mi-temps était complètement à l'avantage des Russes de Saratov (17-18 et 34-48 à la pause), les Espagnols renversaient la vapeur au retour des vestiaires. Dino Radoncic (15 points et 11 rebonds) portait ses couleurs qui arrachaient finalement la prolongation à 79 partout. Un temps complémentaire qui a tourné à l'avantage des visiteurs, emmenés par Zeljko Sakic (18 points et 12 rebonds), qui s'imposent 86-92. Le Belge Hans Vanwijn termine la rencontre avec 4 points (2/6 à 2 points et 0/1 à 3 points), 5 rebonds et 2 interceptions en 22 minutes. Au classement, Saragosse pointe à la 3e place avec un bilan d'une victoire pour trois défaites. Dans le même temps, Elias Lasisi et Crailsheim se sont inclinés 77-86 (40-51 à la pause) face aux Danois de Bakken Bears. Le Belge termine la rencontre avec 1 rebond et 1 passe en 15 minutes. Au classement, Crailsheim reste premier de son groupe avec 2 victoires et 2 défaites. Les deux meilleures équipes de chaque groupe, composé de quatre formations, seront qualifiées pour le deuxième tour de la compétition. (Belga)