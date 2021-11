Mats Rits ne se focalise plus que sur l'Europa League (vidéo)

Le Club de Bruges peut sans doute oublier les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les Brugeois se sont inclinés face à Manchester City, 4-1, et ont perdu tout espoir de rejoindre la suite de l'aventure.

Une rencontre que Mats Rits analyse sans regret. "Après le 1-0, on a tout de suite réagi. Le 1-1 à la mi-temps c'est un bon résultat. Après on encaisse deux buts trop facilement... Après les deux buts de la seconde période, c'est difficile de réagir", reconnaît-il.

Mais Bruges est troisième, avec un avantage de trois points sur Leipzig. Pour lui, la mission, c'est désormais de rejoindre les seizièmes de finale de cette compétition. "On sait ce que l'on doit faire. On a de la confiance. On doit jouer contre Leipzig pour garder la troisième place. Si tu vois la situation de départ, c'était le plus haut possible".