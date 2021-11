Ligue des Champions: l'Ajax remonte Dortmund pour se qualifier en huitièmes de finale (vidéo)

L'Ajax Amsterdam, d'abord mené au score, a renversé mercredi à Dortmund un Borussia en infériorité (3-1) pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, avec un nouveau but de l'attaquant franco-ivoirien Sébastien Haller, son septième dans la compétition.

Les hommes d'Erik ten Hag avaient la possibilité de se qualifier pour les huitièmes de finale de la C1. Séduisants, ils n'ont pas laissé passer l'occasion devant le fameux "Mur Jaune" de Dortmund.



Avec quatre victoires, 14 buts inscrits et deux concédés, la copie est presque parfaite. L'Ajax occupe la tête du groupe C avec 12 points devant le Borussia (6) et le Sporting Portugal (6) tandis que Besiktas n'a pas encore inscrit un seul point.



Touchés dans leur orgueil après l'humiliation du match aller (victoire de l'Ajax 4-0 à Amsterdam), les hommes de Marco Rose ont voulu leur revanche, même privés de leur buteur Erling Braut Haaland, blessé.



Ce fut loin d'être évident après l'exclusion de Mats Hummels à la demi-heure de jeu pour un tacle trop engagé (30e). Mais poussé par son public, Dortmund a trouvé les ressources pour prendre les devants peu avant la pause par Marco Reus sur penalty (37e).



Le collectif de l'Ajax a toutefois fait la différence en deuxième période. Tadic (72e), Haller d'une tête splendide (84e) et Klaassen (90+3) ont concrétisé la domination de l'Ajax, qui peut désormais s'imaginer une nouvelle épopée lors de la phase à élimination directe, deux ans après avoir atteint les demi-finales de l'édition 2019.

