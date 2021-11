Aymeric Laporte savoure ces deux succès face à Bruges: "Il faut se méfier de ces équipes" (vidéo)

Aymeric Laporte est un homme heureux. Le joueur espagnol a vécu une soirée globalement tranquille face au Club de Bruges, assistant sur le terrain au succès de son équipe (4-1).

Une victoire qui n'était pas assurée en début de match, après l'égalisation immédiate des Brugeois. "On ne s'y attendait pas", reconnaît d'ailleurs le défenseur. "On était plutôt bien en jeu jusqu'à ce but. On était un peu frustrés par la façon dont est arrivé ce but. On a eu un peu plus de mal jusqu'à la pause, mais après, nous avons su marquer et cela nous a libéré un peu".

Pour lui, City doit profiter de ces succès. Surtout contre des équipes dont on parle peu en Ligue des Champions. "Il faut se méfier de ces équipes. On entend peut-être pas assez parler d'eux, mais ils sont là, ils font un très bon début de match et nous mettent en difficulté. Il faut faire attention à tous ces matchs !".