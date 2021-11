Les Belges à l'étranger - Dortmund et ses Belges s'écroulent face à l'Ajax, Liverpool se défait de l'Atlético

(Belga) Plusieurs Belges foulaient les pelouses européennes mercredi soir au cours de la 4e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Les fortunes furent diverses, et seul Divock Origi a connu une issue heureuse avec la victoire de Liverpool, 2-0 contre l'Atlético Madrid.

Dans le groupe B, Liverpool a remporté une victoire en patron, à domicile contre l'Atlético Madrid, 2-0. Les buts ont été inscrits en première mi-temps par Jota (13e) et Mané (21e). Felipe a écopé d'une carte rouge du côté des Colchoneros à la 36e minute. Yannick Carrasco était titulaire et a été remplacé à la 69e minute par Vrsaljko. Divock Origi, sur le banc des Reds, est quant à lui monté au jeu à la 78e à la place de Firmino. Au classement, Liverpool est déjà assuré de la 1re place du groupe avec un bilan parfait de 12 points. L'Atlético est 3e avec 4 points, un point derrière le FC Porto et trois devant l'AC Milan d'Alexis Saelemaekers qui a pris son premier point plus tôt dans la soirée contre les Portugais. Dortmund a subi une nouvelle déconvenue face à l'Ajax, 1-3, après sa défaite 4-0 sur le terrain des Ajacides, le 19 octobre dernier. Le Borussia ne s'est pas rendu la tâche facile en évoluant pendant 60 minutes à dix après la carte rouge de Hummels (29e). Ils ont néanmoins ouvert la marque par Reus (37e), avant de subir la loi de l'Ajax en deuxième mi-temps, concrétisée par Tadic (72e), Haller (83e) et Klaassen (90e+3). Thomas Meunier, Axel Witsel et Thorgan Hazard étaient tous titulaires pour Dortmund. Les deux premiers ont disputé toute la rencontre tandis qu'Hazard a été victime de la réorganisation consécutive à l'exclusion de Hummels et a été remplacé par Pongracic (34e). L'Ajax est seul en tête du groupe C avec 12 points et donc qualifié, devant Dortmund et le Sporting Portugal à égalité avec 6 points. Besiktas, qui s'est incliné 4-0 face au Sporting sans Batshuayi blessé, n'a toujours pas pris le moindre point dans cette campagne de Ligue des Champions. (Belga)