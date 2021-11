L'entraîneur de Leipzig s'en prend à l'arbitre après le match contre le PSG

Jesse Marsch était dans une humeur contrastée hier soir après le partage de Leipzig face au PSG. L'entraîneur de la formation allemande était à la fois heureux du point obtenu et fâché de la façon dont la rencontre a été arbitrée.

Il faut dire que Marsch a été averti après une contestation et n'a pas eu une soirée facile avec l'arbitre, Andreas Ekberg. En conférence de presse, il l'a chargé avec un brin de colère. "J'étais très énervé par l'arbitre et ses décisions. Il ne nous a pas protégés et cela a été ma seule manière de lui montrer ma colère. A plusieurs moments, c'était comme s'il voulait avoir un autographe de Neymar marqué sur son carton jaune. Il n'a pas été bon. Même pour le 2e pénalty, il a dû regarder la VAR alors que la faute était évidente!", a expliqué le tacticien de Leipzig.

Rappelons que le PSG a concédé le partage (2-2) dans les derniers instants.