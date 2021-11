Le Real Madrid dévoile de nouvelles images impressionnantes de son nouveau stade (vidéo)

Le projet de nouveau stade se poursuit au Real Madrid. Le Santiago Bernabeu revu et corrigé devrait être inauguré dans le courant de l'année 2022, avec l'intention de débuter la prochaine saison, en août, directement dans cette enceinte colossale.

Le projet de 525 millions d'euros comprend des investissements technologiques importants, qui ont été présentés dans une nouvelle vidéo de présentation. On y découvre notamment un toit rétractable, mais surtout une technologie de gestion des pelouses. Une pelouse qui pourra être retirée sur des vérins avant d'être soigneusement traitée. Un terrain synthétique pourra alors être utilisé entre temps. Ventilation, traitement UV, arrosage, tout sera modernisé.

Le stade sera aussi équipé d'un écran 360 degrés autour de l'enceinte et pourra proposer des espaces dédiés aux autres sports, qui prendront la place de la pelouse. Foires, concerts et autres festivités seront aussi possibles. De quoi faire encore un peu plus rentrer le Real Madrid dans l'ère technologique.