Nico Rosberg a envisagé de sortir de sa retraite pour remplacer Hamilton en 2020

Rappelez-vous l'an dernier: positif au covid-19, Lewis Hamilton cédait son baquet chez Mercedes à George Russel le temps d'une GP à Sakhir. Aujourd'hui, nous apprenons qu'un autre nom était envisagé par Mercedes: celui de Nico Rosberg, champion du monde de F1 en 2016.

C'est l'Allemand lui-même qui a révélé que l'option a été envisagée, mais rapidement écartée, pour diverses raisons. "J'aurais pu considérer cela à l'époque", raconte le pilote allemand sur sa chaîne YouTube. "Mais physiquement, ça aurait été impossible. Impossible", réplique-t-il ensuite. Rappelons que Rosberg n'a plus roulé en F1 depuis 2016, année où il avait gagné le titre avant de prendre sa retraite.

Pour lui, revenir en F1 aussi vite et sans préparation aurait été trop dangereux. "Je n'aurais pas tenu deux tours dans cette voiture. Mes bras se seraient rigidifiés, mes doigts aussi. Je ne pourrais même plus tenir le volant après deux tours, j'en suis sur et certain. Ne parlons pas de mon cou qui serait tombé entre mes jambes au premier freinage", plaisante ensuite l'ex-pilote Mercedes.

Avec cette histoire, Rosberg veut rappeler à quel point il est difficile de piloter une F1. Les pilotes sont en réalité des athlètes accomplis. "Les forces G qu'ils subissent, les développements dont ils ont besoin sur des muscles spécifiques, notamment aux bras... C'est vraiment à la limite", témoigne-t-il en fin de vidéo. Stoffel Vandoorne et Nico Hulkenberg étaient aussi cités à l'époque. George Russel avait finalement obtenu le précieux sésame. Convaincant, il retrouvera Mercedes l'année prochaine à la place de Bottas.