Rugby: Ntamack et Jalibert, comme une évidence

Un petit nouveau et une innovation: pour le premier match de la tournée automnale, samedi face à l'Argentine, le sélectionneur Fabien Galthié a décidé d'offrir sa première sélection au Toulousain Thibaud Flament et de titulariser ses deux ouvreurs Romain Ntamack et Matthieu Jalibert.

Le Toulousain Ntamack (22 ans, 20 sélections), habituel titulaire au poste de demi d'ouverture, va ainsi glisser au centre pour céder sa place au N.10 de l'UBB (22 ans, 12 sélections).

La décision de démarrer avec un tel attelage trottait dans la tête du staff des Bleus depuis un moment mais elle a été facilitée par l'absence de deux titulaires potentiels au centre, Virimi Vakatawa (Racing 92) et Arthur Vincent (Montpellier), autant que par la forme de Jalibert (95 points en huit matches de Top 14).

"Ces deux joueurs, depuis deux ans, sont parmi les meilleurs du championnat. Romain a l'habitude de jouer au centre avec le Stade toulousain, il a beaucoup d'expérience. Essayons de mettre les meilleurs joueurs sur le terrain même si c'est vrai que les blessures ont libéré des options", a justifié Galthié.

Comme l'Angleterre ou la Nouvelle-Zélande en ont l'habitude, la France va donc aligner face aux Pumas deux ouvreurs de métier.

Evoluer au centre n'est pas une nouveauté pour Ntamack, qui a connu à ce poste trois de ses quatre premières sélections de 2019 avec les Bleus: comme titulaire, en février contre le pays de Galles, puis en cours de jeu, en août face à l'Ecosse et en octobre contre les Etats-Unis.

Il a d'ailleurs été longtemps titulaire à ce poste au Stade toulousain, avant d'être associé à son camarade Antoine Dupont (24 ans, 32 sélections) dans une charnière XXL, qui a roulé sur l'Europe et la France la saison dernière.

Ntamack et Jalibert ont déjà évolué ensemble en Bleu, le temps de neuf minutes contre le pays de Galles (27-23) lors du Tournoi des six nations 2020.

- Jaminet buteur, Haouas et Villière de retour -

L'autre nouveauté de ce premier test automnal vient du globe-trotter Thibaud Flament (24 ans), deuxième ligne de Toulouse au parcours atypique, qui va honorer sa première cape en remplacement du Racingman Bernard Le Roux (32 ans, 47 sélections).

Né à Paris, Flament a joué demi d'ouverture en Belgique, vécu en Asie avant de partir faire ses études en Angleterre, où il est replacé en deuxième ligne.

Mais c'est en Argentine, en stage à l'ambassade de France, qu'il entame vraiment sa carrière de rugbyman, atteignant la finale du championnat de D1. Revenu outre-Manche, il est repéré par les Wasps et succède à Serge Betsen ou Raphaël Ibanez dans les rangs des "Frenchies" du club de Coventry.

Avant de rejoindre Toulouse, où il remporte le Top 14, la Coupe d'Europe et s'installe petit à petit dans le XV de départ des Rouge et Noir. Et maintenant des Bleus.

Flament ne sera d'ailleurs pas perdu puisque six autres Toulousains débuteront cette rencontre: le pilier Cyril Baille, le talonneur Julien Marchand, les troisièmes lignes Anthony Jelonch et François Cros, le demi de mêlée et capitaine Antoine Dupont et le centre Romain Ntamack.

Il faut également ajouter le talonneur Petao Mauvaka, remplaçant au coup d'envoi.

L'UBB, actuel leader du Top 14, compte trois représentants avec l'ouvreur Matthieu Jalibert et le troisième ligne Cameron Woki (22 ans, 8 sélections), titulaires, et l'ouvreur Maxime Lucu (28 ans, 0 sélection), remplaçant.

Enfin, l'arrière de Perpignan Melvyn Jaminet (22 ans, 3 sélections), décrit comme "une pépite" par Galthié au sortir de la tournée en Australie, devra confirmer ses bonnes performances. C'est d'ailleurs, lui, qui sera le buteur des Bleus.

Au total, cette équipe compte 17 sélections et 25 ans de moyenne. Suffisant pour griffer les Pumas?