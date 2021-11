Conference League: La Gantoise se rapproche de la qualification après son partage contre le Partizan

La Gantoise n'a pas réussi à assurer d'ores et déjà sa qualification pour les huitièmes de finale de la Conférence League de football, jeudi en début de soirée. Elle devait pour cela battre le Partizan Belgrade en match comptant pour la 4e journée de la phase de groupes. Les deux équipes ont partagé les points 1-1 à la Ghelamco Arena. Un magnifique du but du Partizan signé Urosevic (66e) a été compensé par l'égalisation du remplaçant local Tissoudali (81e). Dans l'autre match du groupe, Flora Tallinn et Anorthosis Famagouste ont aussi partagé les points (2-2). La Gantoise reste en tête du groupe B et a toutes les chances de finir première et donc d'accéder directement aux huitièmes de finale. Elle possède 10 points pour 7 au Partizan et 2 à Flora et Anorthosis à deux journées de la fin de cette phase initiale. Gand se déplace le 25 novembre à Chypre lors de la 5e journée.

Gand a d'emblée voulu faire pencher la décision. Un superbe tir de Kums trouva le gardien Popovic à la bonne place (5e). Puis, Depoitre fut repris de justesse par Vujacic (7e) à l'entrée du rectangle. Castro-Montes pensa bien avoir réussi à marquer, mais il y avait hors-jeu (16e) Le Partizan sortit ensuite la tête hors de l'eau et c'est Bolat qui devait se détendre sur un envoi de Pantic (21e). Le gardien des Buffalos était même sauvé par son poteau à la suite d'un coup franc à l'entrée du rectangle délivré par Natcho (28e). La Gantoise s'offrit encore deux belles occasions abvant la pause par l'entremise de Odjidja (33e) et une reprise de la tête non cadrée de Depoitre (39e). La seconde période s'avéra plus animée encore, chaque équipe cherchant l'ouverture à tour de rôle. Ainsi, à la 55e minute, après deux essais de Jojic, c'est Castro-Montes qui alertait de l'autre côté du terrain Popovic dans la même minute. C'est finalement le Partizan qui fut récompensé d'une frappe enroulée magistrale d'Urosevic, l'ancien d'OHL, qui finissait dans la lucarne. Bolat concédait son premier but de la compétition (66e, 0-1). Vanhaezebrouck procéda alors à trois changements à la 71e minute: Tissadouli, Chakvetadze et De Sart remplaçaient Bezus, Odjidja et Owusu. Une réussite. Sur un centre milimétré de Chakvetadze, Tissadouli égalisait dix minutes plus tard (81e, 1-1). Les Gantois en voulaient davantage. Face à des Serbes repliés dans leur moitié de terrain, ils procédaient par de rapides combinaisons à l'entrée du rectangle et Tissadouli fut bien près de marquer un autre but (82e). Plus rien ne fut marqué. Ce partage fait bien entendu davantage les affaires des Gantois que des Belgradois dans la course à la première place. (Belga)