Xavi est officiellement le nouvel entraîneur du FC Barcelone

Le FC Barcelone et le club qatari d'Al-Sadd ont trouvé un accord pour que Xavi rejoigne le club catalan.

"Al-Sadd a accepté le transfert de Xavi à Barcelone après le paiement de la clause libératoire stipulée dans le contrat. Nous avons convenu d'une coopération avec Barcelone à l'avenir. Xavi est une partie importante de l'histoire d'Al-Sadd et nous lui souhaitons du succès", a écrit le club sur Twitter.

"Xavi nous a informé il y a quelques jours de son désir d'aller à Barcelone à ce moment précis, en raison de la phase critique que traverse son club natal, et nous le comprenons et avons décidé de ne pas lui faire obstacle". "Xavi et sa famille resteront les bienvenus à Doha, et notre relation se poursuivra", termine le club qatari.