Roberto Martinez se livre sur les situations compliquées d'Eden Hazard et Kevin De Bruyne

Après avoir dévoilé sa sélection des Diables qui participeront aux deux derniers matchs de qualification pour la Coupe du monde 2022, Roberto Martinez s'est exprimé sur les situations d'Eden Hazard, peu utilisé au Real Madrid, et Kevin De Bruyne, en méforme à Manchester City.

Au Real Madrid, la siatuation d'Eden Hazard devient très compliquée. Le Belge n'entre pas dans les plans de son entraineur, Ancelotti lui préférant Vinicius Jr, Marco Asensio et Rodrygo. "Eden ne joue pas autant que nous le pensions mais il se sent bien physiquement et il n'a plus aucun souci", assure le sélectionneur. "Je sais qu'il fait du travail en plus pour rester en forme mais il a besoin d'être sur le terrain pour prendre du rythme de match. Le fait de venir en équipe nationale, cela peut l'aider en ce sens. Eden veut être important, il a toujours été un joueur clé sur le terrain. Il a connu deux années difficiles mais les signes montrent qu’il est prêt à redevenir le joueur qu’on connaît".

Actuellement en méforme à Manchester City, Kevin De Bruyne connait un coup de mou. Bien que son entraineur, Pep Guardiola ne doute pas qu'il retrouve vite son meilleur niveau, le Belge est moins aiguisé que la saison dernière lorsqu'il a été élu " meilleur joueur de la saison" en Premier League. Roberto Martinez a eu le même point de vue que son compatriote. "En ce qui concerne Kevin, je ne m'inquiète pas. Je l'ai vu contre Bruges en Ligue des Champions et son langage corporel est très bon. On sent que son meilleur football revient."